El programa Válgame Dios difundió un par de imágenes de Miguel Hidalgo, pareja de Tilsa Lozano, pasándola de lo lindo en discotecas a altas horas de la noche. Y nunca solo. Según los conductores, unas imágenes fueron de hace un par de meses cuando la Vengadora estaba a punto de dar a luz.

Las segundas imágenes son de hace dos semanas de una discoteca de Barranco aproximadamente a las 4 de la madrugada. En ellas, Miguel Hidalgo aparece bailando de lo lindo con una mujer y no para de reírse.

Durante el programa, Rodrigo González, comentó que la producción quiso recoger la versión de Tilsa Lozano para lanzarla como una nota aparte, pero ella les pidió un dinero del que ellos no disponían.

Miguel Hidalgo ampayado

"A mí me dijeron por qué ella (Tilsa) no quiso venir, porque tenía un presupuesto que nosotros no podíamos asumir. Era un monto que tenían que descontarnos a Gigi y a mí" , dijo Rodrigo González durante el programa del día lunes.

Después de emitirse el ‘ampay’ , Tilsa Lozano posteó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Detrás de una mujer poderosa se encuentra ella misma luchando contra todo cada día”.

También una foto con su primera hija, y al pie Tilsa Lozano escribió: “Mi hija, mi compañera, mi aprendiz, mi maestra, mi fortaleza, mi debilidad. Es increíble cómo estás pequeñas personitas pueden hacer nuestro mundo tan bonito. Ella es mi primer gran y verdadero amor incondicional, se llama Valentina”.

Peluchín echa a Tilsa Lozano

