Rodrigo González volvió a usar sus historias de Instagram pero esta vez para arremeter contra Ethel Pozo, la hija de la popular Gisela Valcárcel. El ex conductor de Válgame criticó la presencia de Viviana Rivasplata en el programa América Hoy.

“¿Por qué Ethel tiene problemas de pararse al lado de Tula y no tiene problemas en pararse al lado de Viviana Rivasplata? ¿Si no estamos hablando de lo mismo?”, dijo Peluchín antes de soltar algunas carcajadas.

“O sea con Tula todo un problemón, la Teleton... que no podemos, que no queremos... y con Viviana ahí felices de la vida, no entiendo, un poquito de por favor...”, agregó Rodrigo González.

Peluchín arremete contra Ethel Pozo | Instagram

PELEA EN LA TELETÓN

La última entrega del famoso evento benéfico trajo consigo un problema que hace tiempo viene anidándose en América Televisión. Todo comenzó cuando no aparecieron las figuras de ProTv en la Teletón, entre ellas Tula Rodríguez.

Esa situación generó que corrieran algunos rumores que apuntaban a que Gisela Valcárcel habría ‘baneado’ a Tula por la relación que aún mantiene con su ex Javier Carmona. Es así que ‘La Señito’ llamó al programa de Magaly Medina para negar los chismes.

A pesar de ello confirmó que existe una guerra interna entre Pro Tv, con Mariana Ramírez del Villar a la cabeza, y su propia productora, GV Producciones. En ese sentido indicó que no mantienen relaciones laborales ni mucho menos amicales.