Luego que Fiorella Retiz revelara que el programa “Amor y Fuego” se comunicó con ella para ofrecerle un puesto de trabajo y que ella rechazó la propuesta laboral, el conductor Rodrigo González salió al frente para hacer una aclaración al respecto.

El popular ‘Peluchín’ precisó que su programa se comunicó con la exreportera hace dos años, antes que se haga conocida por el ‘ampay’ con Aldo Miyashiro. Asimismo, aclaró que solo fue una propuesta de parte de su productor, y que en caso ésta hubiera prosperado, él y Gigi Mitre tenían la última palabra.

“Ni Gigi, ni yo, ni nadie llegó a ver ni un material tuyo, ni siquiera sabíamos que existías hasta que se supo que eras la trampa de Miyashiro”, señaló, fiel a su estilo, el conductor de Willax TV.

“Olvídate que eso hubiese prosperado, antes no sabíamos de tu existencia, no te registrábamos y ahora después de esto (del ampay con Aldo Miyashiro) tendría que ser un disparate pensar en alguien así”, agregó.

(Fuente: Willax TV)

¿Qué dijo Fiorella Retiz?

En conversación con el programa ‘Enchelados’, Fiorella Retiz contó que tuvo la oportunidad de trabajar como reportera del programa “Amor y Fuego”, sin embargo, decidió no tomarla porque “no es el tipo de periodismo” que le interesa.

“No es el tipo de periodismo que a mí me gusta, no me gusta que me cuentes tu vida, no me interesa lo que has hecho sentimentalmente, pero sí me interesa si tu historia va a inspirar, sí me gusta”, añadió Fiorella.

