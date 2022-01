MOLESTOS. Rodrigo González y Gigi Mitre enfrentaron EN VIVO a Milena Zárate acusándola de encubridora, mentirosa y cínica, por haber asegurado que su hermano ‘El parcero’ estaba en Colombia a pesar de que, días después, fue captado caminado en las calles de Lima.

En una entrevista previa, El Parcero había pedido ayuda a Migraciones para que lo dejen volver a entrar al Perú, debido a que tenía restricciones y quería estar al pendiente de sus hijas, quienes viven en Tarapoto.

Sin embargo, el programa ‘Amor y fuego’ lo captó caminando por la calles de Lima, en los exteriores de la casa de Milena Zárate, hecho que indignó a Rodrigo González y a Gigi Mitre.

Rodrigo y Gigi enfrentan EN VIVO a Milena y la acusan de mentirosa (Video: Willax)

GIGI Y RODRIGO MOLESTOS CON MILENA

Milena Zárate, su aparente cómplice según ‘Peluchín’, llamó al programa ‘Amor y fuego’ y fue duramente criticada por los conductores, quien aseguraron haberse sentido ‘timados’.

“Esas imágenes de él saliendo de tu casa no son reales ¿son montadas? Milena, te voy a repetir tu frase, tú si que no tienes sangre en la cara. Te has equivocado de profesión, debiste sr actriz te sale muy bien”, dijo Gigi Mitre, muy ofuscada.

“Todavía te indignas (...) No te hagas la de la hermana coraje, nadie está cuestionando tu lealtad, estamos cuestionando la puesta en escena que montaste”, agregó Peluchín.