Durante la transmisión en vivo que realizaron en Instagram, Gigi Mitre le expresó su total respaldo a Rodrigo González tras las denuncias de violencia psicológica que le interpuso Karen Schwarz, Cathy Saénz y Susana Umbert. La exconductora de ‘Válgame Dios’ pidió que dejemos que las autoridades se preocupen por cosas ‘importantes’.

Como se recuerda, Karen Schwarz, Cathy Sáenz y Susana Umbert denunciaron a Rodrigo González por violencia contra la mujer en la modalidad de violencia psicológica por las constantes criticas que hacia el conductor hacia ellas en su plataforma de Instagram.

Al respecto, Gigi Mitre le expresò su apoyo a su amigo y calificó de injusto que lo hayan denunciado solo por expresar su opinión en sus redes sociales.

‘Peluchín’ y Gigi Mitre se reencontraron en Instagram

"A Rodrigo le pueden decir lo que quieran, todo lo que quieran, pero me parece muy injusto ue tenga que estar en esta situación de tener que defenderse de cosas que no son como las presentan. Gracias a Dios hay mucho más gente que te apoya a ti y no a las denuncias. ¡A ti te van a decir maltratador de mujeres cuando el 80% de tus fans son mujeres!”, agregó.

“Dejemos que las autoridades se preocupen por cosas que valga la pena, en tomas que realmente se necesitan”, puntualizó.

REENCUENTRO EN VIVO

Debido a la coyuntura del coronavirus en el Perú, Rodrigo González y Gigi Mitre se reencontraron vía Instagram para alegría de sus seguidores. Los exconductores de ‘Vàlgame Dios’ enviaron un mensaje de concientización en medio del Estado de Emergencia en el país.

