La periodista Lourdes Sacín dijo que el programa ‘¡Válgame Dios!’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre , es ‘súper aburrido’.

Lourdes, ¿viste el nuevo programa de ‘Peluchín’ y Gigi?

Lamentablemente creo que a ellos les funcionaba hablar mal de las personas, porque a la gente le gusta el morbo.

Creo que ellos cultivaron un público cizañoso que disfruta cuando a alguien le va mal. Lo bonito no les vende. Creo que colocar, por ejemplo, a Leonard León, que me gusta como canta, en un espacio de cocina me resultó tedioso.

¿Qué te pareció la secuencia del polígrafo?

El polígrafo me pareció un chiste, porque todos sabemos que no funciona en un instante. El poligrafista tiene que evaluar a las personas previamente.

Válgame Dios, Peluchín y Gigi Mitre estrenan programa

En su debut alcanzaron 6.2 puntos de rating...

Bueno, es que no es lo suyo. Es casi como ver a Magaly haciéndola de periodista seria, cuando no lo es. Rodrigo y Gigi tenían rating por rajar de todos, pero creo que el canal ya no quiere eso.

Por otro lado, para el ‘Metiche’, Kurt Villavicencio, al programa de la dupla latina le faltaba vida y estuvo muy aburrido.

“Al programa le faltaba vida, me aburrió, esperaba otra cosa. No tenía mucha dinámica y Rodrigo debe ponerle más ‘punche’, volver a los espectáculos donde siempre se mostró incisivo, porque estuvo sedita con Olenka (Cuba), la novia de Leonard León. Vamos a ver cómo evolucionan en los próximos días y si el rating los acompaña”, detalló Kurt.

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.