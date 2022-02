Rodrigo González y Gigi arremeten contra Magaly por audios de Paula Manzanal: “No envidias y no puyas”

Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra Magaly Medina, luego de haberlos dejado mal parados con las declaraciones de Paula Manzanal, quien señaló que el programa ‘Amor y Fuego’ manipuló los audios de su novio donde la acusaba de ejercer el oficio más antiguo del mundo.

Paula Manzanal indicó que el programa ‘Amor y fuego’ editó el audio de su novio con la intención de dejarla mal parada con acusaciones de grueso calibre como lo es el ejercer la prostitución.

“Lo han vendido a su conveniencia, han cortado el audio como han querido”, dijo Paula Manzanal en contra de ‘Amor y Fuego’.

Rodrigo González y Gigi arremeten contra Magaly (Video: Willax)

GIGI MITRE CUADRA A MAGALY Y A PAULA

Al respecto, Gigi Mitre se reafirmó en que en los audios, el novio español de Paula Manzanal no solo habla de Sheyla sino que también se refiere a la polémica modelo peruana.

Asimismo, Rodrigo González y Gigi Mitre pidieron que dejen de enviarles ‘puyas’ en el programa de Magaly Medina, tras lo que sucedió con Paula Manzanal.

“No vengan a señalarnos a nosotros de culpables y menos de haber manipulado algo (...) Esta competencia que solo la ven de allá para acá, no entiendo. Somos un programa independiente. Sí, chico, pero gracias a Dios nos va bien, no tenemos envidia de nada. Si Magaly toca un tema de farándula, nosotros también lo vamos a seguir, es un tema del mismo rubro. Parecemos ridículos estar mandándonos puyas, estamos conscientes del tipo de trabajo que hacemos. No envidias, no puyas, no nada”, dijo Gigi.

