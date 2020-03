A través de una videollamada que realizaron vía Instagram, Rodrigo González y Gigi Mitre criticaron duramente a Milagros Leiva tras la difusión de las imágenes de Milagros Leiva en una detención policial en pleno toque de queda por la emergencia del coronavirus.

En el enlace, Gigi Mitre consideró que fue ‘innecesaria’ la forma en la que Milagros Leiva se dirigió a la Policía y que le pareció exagerado que llame al ‘general del Aire’ en medio de la intervención

“Yo entiendo que le dio frustración, eso de que no le entiendas de que ella podía circular. Era innecesario la forma como hablaba, era innecesaria las llamadas telefónicas (...) yo sé que como tal no todos los policías ni los militares están al tanto de quien sale o no sale en televisión. Eso de levantar la voz y exacerbarse no le ayudó en nada ni en su imagen”, dijo Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo González indicó que le pareció ‘atorrante’ y hasta que le dio ‘vergüenza ajena’ la forma en la que Milagros Leiva actuó al ser detenida por la Policía en pleno toque de queda.

“Me pareció atorrante, prepotente, autosuficiente. Ni voz tiene, está en Willax, no voy a minimizar el canal, pero la señora Milagros Leiva salió por la puerta trasera de ATV (...) Ya de vergüenza ajena, es una comunicadora soberbia, cree que esta en un lugar que la diferencia del resto que es el poder”, puntualizó el exconductor de Latina.

Milagros Leiva es intervenida por la Policía en estado de emergencia y ella llama a un general