LE DA CON PALO. Rodrigo González no se calla nada cuando se trata de brindar su opinión sobre cualquier tema. Esta vez le tocó a Giovanna Valcárcel, quien conduce el programa Mujeres al Mando.

El hecho sucedió cuando el conductor comentaba un reportaje sobre Karla Tarazona y el empresario Rafael Fernández, quienes visitaron el set del programa Mujeres al Mando. Fue en ese momento que Rodrigo González se refirió a Giovanna Valcárcel.

Rodrigo González considera que la voz de Giovanna Valcárcel le agobia y preferiría no verla en pantalla. Además, se mofó de su forma de hablar e indicó que le falta vocabulario. “Hay gente a la que resulta graciosa, a mí no me hace nada de gracia”, indicó.

Además, el conductor imitó su manera de hablar. “Hay gente a la que le parece divertida, pero siempre es lo mismo, sus gritos, a mí me agobia cuando la veo en pantalla. No tiene vocabulario, no tiene recursos”, continúa.

Rodrigo González se burla de Giovanna Valcárcel-TROME