BURLÓN. El conductor de televisión se mofó de Gisela Valcárcel. Rodrigo González publicó un video de La Señito por cortarse el cabello por su cuenta.

Rodrigo González publicó un video donde se burla de que Gisela Valcárcel no contrate a ningún peluquero (a) para que le corten el cabello. “Ahora se corta sola”, dice el conductor de televisión en la grabación que publicó en su cuenta de Instagram.

En la grabación se observa a Gisela Valcárcel mencionar que no le quedó bien el corte. “¿Y ahora quién me lo empareja (...) tan mal, tan mal no ha quedado”, dice la conductora del desaparecido programa “El Gran Show”.

Esta no es la primera vez que Rodrigo González se burla de Gisela Valcárcel debido a la cercanía del conductor con Magaly Medina, quien siempre ha tenido problemas personales con su colega. Hay que recordar que durante la cuarentena, la Urraca contó que la Señito nunca la dejo de participar de la Teletón.

“Lo único que quieres es comparsas, figurantes que nadie la opaque. ¿Magaly va a venir? ¡No!. (Ella dice) ‘No ATV, ya tiene sus anclas’. Yo no soy ancla de este canal, ni del otro, por gusto hago rating. Como yo no soy angurrienta por aparecer en cámaras, no me muero por estar en la Teletón. Yo simplemente digo: ‘no me llamen, porque no voy a ir’. No voy a ir para ser la segundona de ella”, agregó la conductora.

Gisela Válcarcel: Rodrigo González se burla de la conductora por no contratar a una peluquera

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel (TROME)

Magaly Medina: ATV anuncia su regreso -TROME

