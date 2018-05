Rodrigo González reveló que Milett Figueroa fue eliminada de 'El Artista del año' y que programa fue grabado | VIDEO

Rodrigo González arremete contra Milett Figueroa cada vez que realiza sus presentaciones en ‘El artista del año’ por su aparente falta de talento en el canto, pero esta vez el punto de sus burlas no fueron para la exchica reality, sino para Gisela Valcárcel .



De acuerdo a lo que Rodrigo González reveló en sus redes sociales, el programa 'El artista del año' fue grabado hace unas horas y se supo que Milett Figueroa no pudo vencer a Josimar ni a Yahaira Plasencia, por lo que quedó eliminada del reality de canto y baile.

En 'El artista del año' habían tres sentenciados: Yahaira Plasencia, Milett Figueroa y Josimar Farfán. Solo uno de ellos le iba a decir adiós a la competencia y recién hoy por la noche sabríamos quién sería el eliminado; sin embargo, Peluchín dijo que la popular 'Milechi' quedó fuera de la competencia.

Esta revelación habría generado mucha molestia entre el equipo de producción y la misma Gisela Valcárcel, quien quiso mantener en secreto que el programa había sido grabado. La diva de la TV hasta ahora no se ha pronunciado al respecto y solo ha colgado una fotografía con la caracterización de Alfredo Benavides.

"Por cierto no quiero arruinarles la primicia pero ayer grabaron el programa de la falsa, hoy no salen en vivo, ya eliminaron a Milett. El público manda y no se deja co***. La falsa lesión del Pato y la granja que le sale a Milett cada vez que pega alaridos le pasaron factura al show", aseguró Rodrigo González .



Un usuario de redes sociales quiso vacilar a Gisela Valcárcel en su cuenta de Instagram, pero la rubia le contestó de forma muy elegante.

Rodrigo Gonzále z decidió contar que el programa de Gisela Valcárcel no era en vivo luego de contestarle a Natalie Vértiz, quien le pidió que "opinara con mis amigos entre cuatro paredes". "Esto no es Cuba hijita y opinaré lo que me de la gana hasta el día que me muera", respondió Peluchín .

