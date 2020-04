Los ampays continúan en cuarentena. Rodrigo González publicó una foto de la pareja de Michelle Soifer con una provocativa descripción.

“El princesito de la Soifer en una fiesta sólo para ellos”, escribe Rodrigo González en su cuenta de Instagram. En la imagen se observa al modelo Giuseppe Benignini junto a dos chicos.

El conductor continúa bromeando sobre la actitud de Giuseppe Benignini y señala que el modelo se ve de lo más integrado en la fotografía. Cabe destacar que el evento donde se encuentra el modelo se produjo antes de que empiece la cuarentena.

Michelle Soifer no se ha pronunciado al respecto, sin embargo Giusseppe Benignini es un modelo y tal vez habría participado de la reunión como parte de su profesión.

Como se recuerda, la integrante de Esto es Guerra le dio una entrevista a Sheyla Rojas para su programa En Boca de Todos. En el espacio televisivo, la integrante de Esto es Guerra contó cómo conoció al modelo venezolano. Michelle Soifer cuenta que ella fue la que dio el primer paso porque se dio cuenta que Beningnini no le quitaba los ojos de encima.

La chica reality le hizó la conversación y ahí fue cuando Beningnini le preguntó qué iba a hacer después. "Él me preguntó qué iba a hacer después y le dije que iba a ir a otra fiesta, me dijo:'te acompañó, no puedes ir a sola'. Nunca había subido a mi carro a alguien que no conocía. Estaba asustada”, comentó Michelle Soifer.

Es ahí donde le preguntó su edad, a lo que él respondió 22 años. Aún así, Michelle Soifer decidió seguir conociéndolo y ahora admite que no se arrepiente de la decisión, pues pese a la diferencia de edad, se siente feliz.

Sheyla Rojas le preguntó cómo se sentía con respecto a las críticas sobre un posible aprovechamiento del modelo. Michelle Soifer enumeró todas las diferencia del modelo con sus exparejas. “Es bueno, no es vividor. Es un chico muy noble y consciente, no me tiene envidia profesional y creo que eso es importante”, finalizó.

