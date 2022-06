Rodrigo González se mostró en desacuerdo con las recientes declaraciones de Ricardo Morán en torno al rol de madre en su familia indicando que era ‘una imposición’, las mismas que generaron polémica en redes sociales.

Ricardo Morán dijo que lo relacionado al concepto de ‘madre’ es una imposición y si es que nunca les habla a sus hijos sobre su mamá, ellos nunca preguntarán por ella.

“A estas alturas me doy cuenta de que es una especie de imposición que le hacemos a los niños. Si nunca nadie les habla de una mamá, nunca preguntan por ella”, dijo Ricardo Morán.

Rodrigo González sobre Ricardo Morán y su concepto de ‘mamá' (Video: Willax TV)

BUSCA LLAMAR LA ATENCIÓN, DICE PELUCHÍN

Al respecto, Rodrigo González cuestionó duramente a Ricardo Morán a quien calificó de ridículo y de querer llamar la atención con sus comentarios ‘disparatados’.

“Mejor es dar una explicación sensata que hacerte el relajado, vanguardista, hacerte como el que eres de avanzada, ridículo y cada día habla más disparates de verdad”, comentó Peluchín.

Asimismo, Rodrigo González consideró que, cuando él decida tener una familia, le dará una explicación sensata sobre la ausencia de su madre.

“Se respeta su opinión, pero yo también, el día que decida formar familia voy a tener que aplicar el mismo método de él, no se me ocurriría decir eso, encontraría otra explicación que darle a mis hijos, bueno, nosotros somos una familia que aquí no hay mamá (...)”, puntualizó el conductor.