La polémica entre Rodrigo González, mejor conocido como ‘Peluchín’, y su hermano Carlos Martín González Lupis por la herencia de su difunto padre continúa luego de que este último tildara al conductor de ‘Válgame Dios’ como un “cobarde” por sacar ventaja de su posición como figura pública y aseguró sentirse “defraudado” de su accionar.



En entrevista con Mónica Cabrejos para radio Capital, Carlos Martín González Lupis dijo que cuando tenía su programa ‘Amor, amor, amor’ respondió extensamente una carta notarial que le había mandado. “Jamás mostró la carta notarial. Dijo de todo. Habló hasta de mis hijos, del cual él es padrino del mayor. ¿Cuándo se ha acordado del cumpleaños de mi hijo?”, dijo.

“Para Rodrigo, primero es él; segundo es él, último es él y todos tienen que rendirle pleitesía”, añadió el hermano de ‘Peluchín’, que dijo que no conversa con él desde hace tres años, debido a que este y su madre no le han permitido beneficiarse del legado de su padre, que dejó de existir el 24 de julio de 2013.



Cuando ocurrió el deceso de su progenitor, este lo dejó al frente de sus empresas en Tarapoto. Sin embargo, Carlos Martín González Lupis dijo que su madre lo relevó del cargo de director tras dejarse influenciar por su hermano, de nombre Pablo Lupis, apoyado por un poder que le había dado ‘Peluchín’ para colocarse como apoderado de todos los bienes de su padre.

Rodrigo González: Su hermano lo tildó de “cobarde” y le pidió ser honesto sobre su disputa

A raíz de esta supuesta confabulación, el hermano mayor de Rodrigo González denunció que a su familia “le importa un pepino” las empresas de su progenitor, ya que estas se encuentran “a la deriva por estar actualmente a cargo de empleados improvisados que solo piensan en llenarse los bolsillos”.



Es por ello que Carlos Martín González Lupis aprovechó la ocasión para pedirle una tregua donde sea honesto y le diga “de una vez por todas” si el legado de su difunto padre “le interesa o no”, accediendo incluso a reunirse en privado con él para superar este impasse lo más pronto posible.

“Quiero su honestidad. Te interesa o no te interesa. Si no te interesa, se hace lo siguiente: se valoriza todas las propiedades y se saca en un papel o virtualmente, el porcentaje que cada uno tiene y le doy la posibilidad de escoger las propiedades que él quiera quedarse. Así de fácil es un monopolio”, añadió el hermano de ‘Peluchín’.



Ante la sugerencia de Mónica Cabrejos de conseguir un mediador, Carlos Martín González Lupis dijo que lo ha “citado dos veces a conciliación y no ha ido porque lo malaconsejan”. “Él se deja inducir al error. ¿Quién lo malaconseja? El abogado, (que es) su tío (por parte de madre, Pablo Lupis)”.

“Lo que le pediría (a ‘Peluchín’) es que no haga el papel de tonto útil porque él no se está dando cuenta que hay muchas personas que se están beneficiando de nuestro pleito. Felices los empleados, felices el administrador, feliz el tío que (los hermanos González Lupis) se saquen la mugre”, finalizó el entrevistado.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.