Rodrigo González , mejor conocido como Peluchín, criticó el enfrentamiento que mantienen Sheyla Rojas y Magaly Medina por el tamaño de la piedra del anillo de compromiso de la rubia. La 'Urraca' había dicho que el Pedro Moral había sido 'tacaño' por el tamaño de la 'roquita' del anillo de la conductora de Estás En Todas.

"No sé quién es el novio, solo me parece un poquito tacaño por el tamaño de la ‘roquita’. Seguro ahorró en la ‘roca’ para botar la casa por la ventana en la boda", comentó Magaly Medina en entrevista para Trome.

Ante esto, Sheyla Rojas no se quedó callada y decidió responderle a Magaly Medina por burlarse del regalo de su novio, el empresario Pedro Moral. “Los que trabajamos en televisión estamos expuestos a todo tipo de comentarios, pero con tantas cosas feas que se ven en televisión, esa gente y sus palabras tienen que ir cambiando".

Esta pelea entre Sheyla Rojas y Magaly Medina llevó a Peluchín a hacer una crítica contra ambas. El conductor consideró una 'huachafada' estar discutiendo por cosas materiales y sobre quién tiene más dinero que quién.

"De repente para Magaly puede ser poca cosas porque ella tiene más dinero, pero eso no es motivo tampoco para desmerecer algo porque el anillo simboliza amor, algo en una pareja. Y eso hace que signifique algo. Eso no se mide por la cantidad de dinero que te cueste. Ahí me parece una huachafada por parte de Sheyla y de Magaly también", dijo enfático Rodrigo González en Válgame Dios.

Incluso, Peluchín recordó que cuando Antonio Pavón salía con Sheyla Rojas, Magaly Medina era muy cercana a la rubia y que ambas parecían muy unidas. Por eso, se sorprendió que ahora, la 'Urraca' critique tanto el anillo de compromiso de la conductora.

"Qué rara Magaly también porque ha sido amiga de ella y es como si el notario te habla a ti y a Pavón, yo hablo bien. Si ya no estás con Pavón, ¿ya no te tengo que reír las gracias?​ Cuando Pavón y Sheyla eran pareja, se iban a comer los 4 juntos y parecía que le caía súper bien. ¿Se separaron y recién le dice lo que piensa?", dijo Peluchín en Válgame Dios.

