¿No podrá mostrar más el rating? Rodrigo González mostró a través de sus redes sociales una notificación que recibió de Kantar Ibope Media Peru S.A., empresa dedicada a medir el rating en nuestro país. El motivo del documento fue solicitarle que deje de publicar las cifras de audiencia sin permiso.

“Esta notificación me la mandaron el viernes para impedirme de manera ‘amigable’ que deje de publicar el rating, no hace falta que diga mis sospechas de quiénes están detrás. ¿Quiénes se podrían haber quejado? No creo que sean los que sí tienen buenos números”, escribió el popular Peluchín junto a la imagen del documento en sus historias de Instagram.

El la misiva, el representante legal de IBOPE le informa que viene publicando indebidamente datos de audiencia que son exclusivos de sus contratantes. “El uso limitado de los datos/servicios brindados por KANTAR IBOPE MEDIA es permitido solamente a nuestros contratantes tras de la firma de contratos de prestación de servicios que contienen rígidas reglas para el uso de la información, incluso con fuertes penalidades a los contratantes que comparten/publican datos sin la aprobación/autorización previa y expresa de KANTAR IBOPE MEDIA”, dice la notificación.

“LE NOTIFICAMOS de manera amigable nuestra solicitud para que de inmediato, a partir del recibimiento de la presente notificación, cese de utilizar/divulgar cualquier material que pueda traer datos de audiencia y/o aducir al nombre de KANTAR IBOPE MEDIA”, agrega el documento.

En ese sentido, le advierten a Rodrigo González que de no acatar los expuesto, tomarán las medidas legales correspondientes.

Notificación de IBOPE para que Rodrigo González deje de publicar el rating | TROME