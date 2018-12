Aneth Acosta hizo público un audio privado de una conversación con Antonio Pavón, en donde el español la calificó de 'india marginal'. Esto rápidamente generó polémica y malestar en redes sociales, condenando al extranjero.

Sin embargo, para dar contexto, Antonio Pavón tuvo que mostrar toda la conversación completa y explicar que Aneth Acosta solía estar acostumbrada a calificar de esa manera a los peruanos. Por ese motivo, en medio de su cólera, él decidió hacer lo mismo con ella.

En los mensajes, Aneth Acosta calificaba de 'nacos' a los peruanos y comparaba a los pasajeros con 'mecánicos de Carabayllo'. Por eso, ante toda la situación, Rodrigo González le consultó a la socialité si es que estaba arrepentida o en qué se diferenciaban sus palabras con las de Antonio Pavón.

Audio de Antonio Pavón

Aneth Acosta jamás negó ser racista y nunca pidió disculpas por las palabras dichas contra los peruanos, porque "era lo que sentía" en el momento. Incluso, aceptó ser clasista. Este tipo de respuestas enojaron más a Rodrigo González, quien no dudó en arremeter contra ella.

"Me parece baja la discriminación en todas sus formas y el racismo. Y es bajo también evidenciar a un amigo que te ha dicho algo a ti en privado por venganza de otra cosa, cuando tú también tienes rabo de paja Aneth", declaró Rodrigo González.

El conductor de Válgame Dios aclaró que Antonio Pavón no es su amigo y no justificaba su audio. Sin embargo, lo que le parecía aún más bajo era que Aneth Acosta publicaba un audio privado solo para hacerlo quedar mal, cuando ella también se refiere de la misma manera.

Rodrigo González y Aneth Acosta

"Antonio no es mi amigo, no trabaja en este canal y no hay nada que me una ni quiera defenderlo ni me interesa hacerlo. Tan cuestionable y tan nauseabundo me parece ser racista como la bajeza de chantajear y amenazar a un amigo como lo estás haciendo tú", indicó Peluchín.

Pero no es todo. Rodrigo González calificó de 'oportunista' a Aneth Acosta al enterarse que ella está próxima a hacer un anuncio y habría publicado el audio para generar prensa. Incluso, cuando Antonio Pavón dijo que la socialité tiene guardados audios privados de Isabel Pantoja para venderlos a Telecinco.

Ante esta revelación, Rodrigo González indicó que en efecto hace un tiempo Aneth Acosta le hizo escuchar unos audios privados de Isabel Pantoja llorando por su hija Chabelita. Peluchín señaló que si había sido capaz de mostrarlos de una manera tan abierta a un conductor de TV, sí podía creer que los iba a vender en España.

"Tan cuestionable y tan lamentable la posición de Antonio como la tuya que estás sacando provecho de esto Aneth. Estás siendo una oportunista y no me interesa porque soy peruano y yo jamás voy a dejar que alguien insulte a alguien de mi país, jamás voy a permitir que alguien pisotee a alguien que tenga mi nacionalidad, pero tampoco voy a dejar de oler, porque lo huelo desde aquí, lo oportunista que estás siendo y la ventaja que estás intentando sacar de esto", finalizó Rodrigo González.