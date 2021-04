INDIGNADO. Así se mostró Rodrigo González al comentar el segmento del programa ‘América Hoy’ llamado los ‘Expedientes Secretos’, donde sacan fotos del antes de los famosos de Chollywood y comentan los cambios que han sufrido a lo largo de los años.

En una nota de Amor y Fuego, agruparon las burlas de Janet Barboza a personajes como Rosángela Espinoza y hasta su propia compañera del espacio, Melissa Paredes. Gigi Mitre no pudo evitar comentar las mofas de la ‘rulitos’.

“Cuando tú haces lo mismo que hace Janet, por ser tú, por tener tantos detractores y por la cantidad de seguidores, te conviertes para ellos en misógino, maltratador. Todo lo que tú has dicho la gente repite, lo que dice Janet no necesariamente. Si Rodrigo lo dice amerita una demanda, una denuncia, si lo dice ella, a nadie le importa”, dijo la conductora del programa de Willax.

Por su parte, el popular Peluchín aclaró que como sus ‘chapas’ calan en el público, lo demandan. “Ahí hay un show de dos horas, toda la mañana y ¿quién les dice algo? A mí me da risa pero no sean doble moral. ¿Por qué yo no y ustedes sí?”, se preguntó el entretenedor.

Asimismo, agregó que cuando él se burla lo llaman misógino y cuando lo hacen ellas es divertido. “Si ustedes lo hacen es sentido del humor y si yo lo hago es que le tengo odio”, agregó.

“Ethel lo mismo y Melissa Paredes lo mismo, pero cuando es al revés se victimizan, salen llorando, van al juzgado de familia y si no pueden hacerlo por un lado, que es por la vía legal, van y lo usan como violencia de género y usan ese espacio que tantas mujeres podrían estar usando para ir a quejarse ahí”, finalizó Rodrigo González.

TROME - Rodrigo González indignado por burlas de América Hoy a artistas