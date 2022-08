QUÉ FUERTE. Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron indignados este lunes al referirse a Andrés Hurtado y su último programa, donde tuvo una fuertes palabras para el caso de una paciente de cáncer que había acudido con su famlia para pedir ayuda para sus medicinas.

Todo comenzó cuando el popular ‘Chibolín’ mostró su enfado porque el Ministerio de Economía y Finanzas no había desembolsado el dinero destinado para el tratamiento de los pacientes con cáncer. “La pregunta del millón que me hago, como soy un imbécil o quizá no entiendo, si el cheque ya está listo, qué hace el MEF que no lo desembolsa”, dijo molesto.

En ese momento, el conductor de Panamericana Televisión se le acercó a una mujer víctima de la peligrosa enfermedad y la trató de una manera lamentable. “Señora, si usted muere porque no tiene medicina y yo pedí el dinero y se me otorgó para el cáncer...”, dijo indignado.

Luego, se refirió a su esposo y le pidió que se quite la mascarilla. “ Como ella no tenga la medicina y muera, le llevamos el cadáver al MEF ¿o tú tienes para enterrarla? ¿o tú tienes dinero para la medicina? Dime las cosas claras, porque yo voy a luchar por ti, para el país y después retroceden, porque por ella estoy luchando, por la gente con cáncer”, dijo Andrés Hurtado.

Rodrigo González comentó las palabras del conductor y aseguró que está consumido por su propio personaje, tratando de actuar como empático pero revelando lo más bajo de su personalidad. “No creo que él, con tantos años sobre el escenario, no tenga una manera más empática, más humana, menos agresiva, menos descabellada, menos sensible que esta para poder ayudar a alguien. Yo creo que con estas situaciones es donde se va viendo la verdadera personalidad de la gente. Puede ayudar, eso está bueno, pero ¿haciendo esto? ¿haciéndole pasar un rato así a la gente? Él dice que quiere ser el próximo Ferrando pero Ferrando se reía con la gente, no de la gente, no haciendo esto, humillando a alguien para darle... que hable de esa forma delante del paciente como si no estuviera, revela una falta de sensibilidad absoluta pero esto me parece digno de una persona que no tiene corazón, ya no se trata de estudios o conocimiento, me parece incalificable”, dijo el presentador de Amor y Fuego.

Por su parte, Gigi Mitre también se mostró apenada por la situación. “Es lamentable que en nuestro país no haya medicamentos para la gente con cáncer, pero ¿hacerla pasar por una situación así para que haga el reclamo? No entiendo cuál era su mensaje”, acotó la conductora.

Finalmente, el popular Peluchín consideró que Andrés Hurtado denigró y humilló a la mujer. “Qué falta de sensibilidad” , agregó.

TE PUEDE INTERESAR

¿Fiorella Retiz con nuevo galán? Conoce al joven marino que se habría robado el corazón de la exportera de Aldo Miyashiro

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos captados juntos en el aeropuerto tras viaje familiar

Jorge Benavides afirma que Fátima Segovia podría volver a ‘JB en ATV’: “Depende de ella”