EN POLÉMICA. Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron indignados con un experimento social que fue difundido y realizado por el programa de Latina Mujeres al Mando, donde un actor se hace pasar como cualquier ciudadano y tose y estornuda sobre la gente en la calle.

“Estoy impresionada realmente, porque la producción puede ponerse creativa... pero en un momento en el que la gente anda con el corazón en la boca, atemorizada... ¿van hacer este tipo de bromas?”, dijo la conductora de Amor y Fuego.

Peluchín aclaró que no se trataba de una broma sino de un experimento social, pero cuestionó que no saben a ciencia cierta si el actor contratado no estaba infectado de coronavirus. “¿Cómo saben que ese actor no tiene covid? ¿y el periodo de ventana?”, dijo indignado.

Asimismo, descató que hayan estornudado sobre un adulto mayor, una persona vulnerable a la enfermedad. “Hacer toda esta puesta en escena para asustar y exponer a la gente... no hay palabras. Parece broma que alguien pueda ser tan obtuso de mandar a hacer una nota como esta ¿cuántos filtro pasa esto en Latina?”, se preguntó Rodrigo González.

TROME - Rodrigo González indignado por experimento social de MAM donde tosen sobre la gente

