INDIGNADO. Así se mostró Rodrigo González este martes, luego de escuchar los comentarios de Magaly Medina sobre las imágenes de acoso viralizadas de la actriz cómica Fátima Segovia, quien se mostró incómoda por las actitudes de un sujeto con el disfraz del gato Silvestre en la grabación de un scketch de JB en ATV.

El popular Peluchín recordó la pasada denuncia de Clara Seminara a Enrique Espejo, más conocido como Yuca, por tocarla indebidamente. “Si Clara está diciendo que esto normalmente ocurre y que ya sucedió en Latina...”, dijo el conductor de Amor y Fuego.

Fue en ese momento que criticó duramente a Magaly Medina, por calificar al sujeto de ‘fastidiosito’ y decir que por eso no tenía reporteras ‘así'. “Se lo tomaba de manera divertida. Yo no sé, si eso hubiera ocurrido en Mujeres al Mando, si hubiera opinado lo mismo. Hay que medir a todos con la misma vara”, indicó.

“A mí, esa situación que involucra a una mujer con esa incomodidad, no me parece entretenido, pero como yo no trabajo en ATV puedo decirlo con libertad”, agregó Rodrigo González, quien también aclaró que si una situación así hubiera tenido lugar en Willax, tampoco se quedaría callado.

“No sería dable mirar eso y tratar de venderlo y tratar de salvarlo de forma divertida porque no lo es y lo estamos viendo”, sentenció el conductor. “Parecía broma lo que yo estaba mirando, no podía creer que de esa manera resuman esa imagen”, finalizó.

TROME - Rodrigo González indignado con Magaly Medina por su postura sobre acoso a la ‘Chuecona’

MAGALY LO TOMA LIGERAMENTE

Magaly Medina se pronunció la noche del último lunes sobre las imágenes de la incómoda situación protagonizada por Fátima Segovia. “No sé, pero ella como que se sonríe un poco... Es un gato enamorado, yo no le llamaría acoso, pero sí lo llamaría algo fastidiosito, porque que alguien venga y te esté... y con la narizota que tiene el muñeco, se le pegaba demasiado”, comentó la periodista.

La Urraca también bromeó con el hecho y aseguró que no tendría una reportera como la Chuecona. “No voy a aceptar nunca en mi programa a una reportera así, sino todos estarían como el gato Silvestre y la verdad que ese tipo de acoso no permito en mi programa”, indicó.

Magaly Medina asegura que 'La Chuecona' no sufrió acoso, sino "algo fastidiosito"

LAS IMÁGENES DE ACOSO DE LA CHUECONA

En el reciente sketch de ‘JB en ATV’ en el que participó el candidato presidencial Rafael López Aliaga, todo parece indicar que uno de los participantes, vestido con traje del gato Silvestre, intentó sobrepasarse con Fátima Segovia.

El programa ‘Amor y fuego’ analizó las imágenes y muestra que la popular ‘Chuecona’ reacciona incómoda muchas veces al notar que este personajillo se le acerca mucho e incluso se atreve a rozarla por momentos.

Al notar esto, Fátima Segovia se aleja y se molesta lanzando algunos ‘palmotazos’ sobre la cabeza de este sujeto que oculta su identidad bajo el disfraz del gato Silvestre de los Looney Tunes. En otro instante, el muñeco coge por la cintura a la actriz cómica y la acerca a él, generando su incomodidad.

TROME | Fátima Segovia: Muñeco de ‘JB en ATV’ se propasó con ‘La Chuecona’

