Rodrigo González ironizó con las declaraciones que le dio Melissa Paredes a su reportera, donde la actriz se mostraba más suelta y relajada en medio del fuerte enfrentamiento que mantiene con el padre de su hija, Rodrigo Cuba.

La periodista de Amor y Fuego abordó a la exconductora de televisión en un evento de su nueva película, ‘Igualita a mí', y el popular Peluchín consideró que, por su actitud, Melissa habría tomado algo más que un trago.

“¿Qué tenía esa copa de martini dentro? Estará creando algún nuevo personaje, cuántas Melissas Paredes hemos visto en este proceso, ya fue la víctima, ya fue la que acusa, ya fue la empoderada, ya fue la pobrecita, ahora es la superada. No es la misma que hablaba con la fariselita, no es la misma que salió a acusar, no es la misma que sale en sus plataformas, no es la misma que lloraba maltrato... terminó la nota diciendo que ahora quiere ser un hombre trans ¿Qué tenía esa copa de martino cariño? ”, dijo el conductor de manera irónica.

Poco después, Melissa Paredes se comunicó con Peluchín para aclarar que no consume supuestas sustancias prohibidas. “Me acaba de mandar un mensaje por Instagram y me dice ‘oye, yo nada de esas cosas nunca, no te pases’”, contó Rodrigo González.

Sin embargo, aseguró que por su actitud relajada, quizá no era la primera copa que se tomaba o no había comido. “Estabas haciendo ayuno no sé, entre eso, el acido hialuronico y el martini un poco que la explicación se desvanece ”, dijo en referencia a su manera de hablar.

