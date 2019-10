Rodrigo González a Isabel Acevedo: "¿Qué creías, que si la hace contigo no te lo va a hacer a ti? Llegó tu momento"

Rodrigo González no es ajeno al escándalo desatado en torno al fin de la relación de Christian Domínguez e Isabel Acevedo , ya que unas imágenes con la bailarina Pamela Franco comprobaría que el cumbiambero sacó 'los pies del plato'; por ello el conductor de TV publicó en sus historias de Instagram un mensaje directo a la popular 'Chabelita', mientras que al cantante lo tildó como "el pendejerete número de la cumbia nacional".



A través de sus historias, Peluchín anunció el ampay del programa de Magaly Medina y no dudó en dar su opinión sobre este nuevo escándalo amoroso de Christian Domínguez. "Me cuentan que esta noche hay imágenes exclusivas del 'pendejerete número uno de la cumbia' 'chabeleando' a la Chabelita".



"¿Qué creías Chabelita, que el que la hace un día contigo, no te la va a hacer otro día a ti? Bueno, llegó tu momento. A Karla Tarazona le gusta esta publicación", dijo Rodrigo González.

Ampay Christian Domínguez y Pamela Franco

Desde el inicio de su polémica relación, Peluchín ha sido muy crítico con la pareja Domínguez - Acevedo, sobre todo después del escandaloso inicio que tuvieron, pues en todo momento ambos defendieron que su amor no le hizo daño a nadie, cuando en realidad Karla Tarazona fue la que quedó con el corazón hecho pedazos y confirmaría tiempo después que descubrió la infidelidad de su expareja luego de descubrir el calzón de la 'Chabelita' en una de las maletas del cantante de cumbia.



En el 2016, cuando Christian Domínguez aún mantenía una relación con Karla Tarazona, Peluchín no dudó en decir lo que realmente pensaba del cumbiambero en ese momento y hasta hoy.



" Me parece que es un caradura, un cínico y un pipiléptico. No se lo quita nadie. Él puede poner la mayor cara de histriónico y que la única que te cree en este mundo es Karla, lo sigo pensando y te lo digo en tu cara cuando vengas si quieres”, declaró Peluchín.

Christian Domínguez confirmó que terminó con Isabel Acevedo en 'Válgame' y Karla Tarazona se retiró del set

En otra ocasión, Rodrigo González sostuvo que "Christian Domínguez es peor que el huracán Irma , arrasa con todo", criticando su actitud de no declarar a la prensa cuando lo buscan al terminar sus shows.



“Es un alucinado, se cree Justin Bieber. No quiere que vayamos a sus shows y piensa que tenemos la culpa de sus problemas con sus exparejas, cuando él arrasó con todo, es peor que el huracán ‘Irma’”, expresó ‘Peluchín’.