Rodrigo González: "Chabelita ha sido la más viva, la más sapa y se ha cobrado su indemnización por daños y perjuicios"

¡Y por fin dijo lo que muchos pensaban! Rodrigo González, 'Peluchín' se pronunció en sus redes sociales sobre Isabel Acevedo y la polémica que se ha desatado sobre si se quedará o no con las camionetas u otras propiedades que Christian Domínguez había puesto a su nombre. El conductor de TV sostuvo que la bailarina, al final, "ha sido la más lista, la más rápida, la más sapa y por lo menos se ha cobrado por daños y perjuicios".



A través de Instagram, el exconductor de 'Válgame' indicó que le encanta cómo Isabel Acevedo ha tomado las cosas, pues "cogió su pasaje y se fue a Cancún a tratar de aminorar un poco la pena" y que lo que ella está haciendo a Christian Domínguez se define como "ladrón que roba a ladrón", porque "de alguna manera ya sabía en lo que se metía, porque la hizo con él y luego (Christian) se la hizo a ella".

"No sé si será pena o que no se la veía venir, porque si todo el país ya sabe como es él ( Christian Domínguez), tampoco que se haga la sorprendida, porque la única que se la cree es ella", disparó Peluchín.



Agregó que "si se va a Cancún, aprovecha los pasajes, se queda con la camionetas. Al final de todo la que ha tenido ha sido la más lista, la más rápida, la más sapa, por lo menos se ha cobrado su por daños y perjuicios, jajaja", en clara alusión a sus otras parejas, quienes aparentemente no aprovecharon el momento para cobrárselas todas al cumbiambero, como Karla Tarazona y Vania Bludau, quienes fueron demandadas por el cantante por difamación al señalarlo como 'infiel'.

Isabel Acevedo se encuentra en Cancún, pero aún no se sabe si aprovechando el pasaje que Christian Domínguez compró por su aniversario o fue un canje o ella misma lo compró para alejarse del escándalo sobre el fin de su mediática relación.