Ivana Yturbe desactiva comentarios de post contra el racismo y Peluchín le recuerda cuando se indignó porque la llamaron ‘Princesa Inca’

LE RECUERDAN SU PASADO. En medio de la polémica por las protestas en todo el mundo tras la muerte de George Floyd, algunos personajes de Chollywood decidieron mostrar su sentir y apoyar la causa de ‘Black Lives Matter’. Una de ellas fue Ivana Yturbe, que utilizó su cuenta de Instagram para compartir el hashtag #BlackOutTuesday, aunque lo acompañó con una imagen de la lucha feminista y el hashtag #AllLivesMatter, otro movimiento que busca desacreditar la lucha contra el racismo.

Rodrigo González, mediante sus historias de Instagram, hizo notar que la modelo desactivó los comentarios de la publicación, aparentemente porque sus seguidores le recordaron un lamentable episodio racista que protagonizó hace algún tiempo.

Ivana Yturbe desactiva comentarios de post contra el racismo

“Le recordaron su: ¡ay! ¡qué horrible, me indigno! ¿cómo me van a llamar la princesa inca?”, escribió Peluchín junto a la captura del post de Ivana Yturbe.

Rodrigo González le recuerda a Ivana Yturbe su episodio racista

Por si fuera poco, Rodrigo González decidió buscar en su archivo y encontró el video, donde la exchica reality se indigna al enterarse que sus seguidores le pusieron ese pseudónimo por su origen peruano y belleza.

En el clip, que pertenece a Amor Amor Amor, se ve a la modelo reaccionar muy mal cuando el conductor le hace llegar el sentir de sus fanáticos. “No, no me dicen (la princesa inca)... ¡cómo me van a decir princesa inca! ‘princesa inca’, por favor, ¡qué horrible! me indigno", dijo en aquella oportunidad.

Ivana Yturbe se indigna cuando la llaman princesa inca | TROME