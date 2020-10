Janet Barboza y Rodrigo González se enfrentaron este martes en Amor y Fuego. En su primer encuentro, vía microhondas, la ‘rulitos’ lo llamó mequetrefe y maltratador de mujeres por ponerla la chapa de ‘retoquitos’.

Asimismo, la también empresaria habló del trabajo de Peluchín y aseguró que tiene la escuela de la Urraca. “El espectáculo que tú has venido haciendo es de la escuela de Magaly Medina... agresión, tras agresión, tras agresión”, arremetió, al mismo tiempo que aseguró que no debería sentirse orgulloso de ser llamado el ‘ahijado de Magaly’.

El conductor aclaró que si bien él y su madrina pertenecen al mismo rubro, tienen un perfil y enfoque diferente. “Eso no quita que yo estoy muy agradecido con Magaly porque soy una persona agradecida, no como tú Janet”, dijo.

Fue en ese momento que la ‘rulitos’ le mandó tremendo dardo, que solo él pudo interpretar. “Bueno... ella no piensa lo mismo... Es que una vez yo estuve de invitada en su programa... pero esa ya es otra historia, te lo voy a decir por interno”, indicó.

Rodrigo González no se quedó callado y se refirió a su relación con la conductora de Magaly Tv La Firme. “No sé lo que piense y en todo caso me lo puede decir a mí por WhatsApp o por teléfono porque tenemos una amistad en la que tú no tienes ahí por qué opinar porque no perteneces a ese círculo”, se defendió.

Finalmente, aseguró que se imagina que Janet ‘se muere de ganas de que se enemiste con Magaly’. “No va ser así y si va ser, no va ser por cosas del espectáculo”, concluyó.

