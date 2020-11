QUÉ ROCHE. Rodrigo González se burló con todo de Janet Barboza por un lapsus que cometió durante la edición de este viernes de América Hoy, donde, mientras hablaba de Diego Maradona y su reciente fallecimiento, aseguró que el ‘Diez’ era de Brasil.

“Retoquitos, ¿porque eres asi mi amor? Te quieres hacer la sabelotodo, quieres abarcarlo todo, quieres ser cumbiambera, presentadora de eventos, presentadora de espectáculos, ama de casa, cocinera, vendedora de Herbalife y de naranjas, ella lo quiere todo... Incluso ahora se atreve a comentar...(suspira) Cuando creías que lo habias visto todo, la retoquitos suma y sigue y dice que Maradona era un astro brasilero”, dijo antes de presentar las imágenes.

En América Hoy, Janet Barboza presentó al médico Eduardo Sotomayor para hablar de los excesos de ‘la mano de Dios’. “Gracias doctor por estar con nosotros y por mostrarnos la radiografía de Diego Armando Maradona. Miren ustedes, 60 años, yo creo que en la cúspide, en la plenitud de su vida, donde podía haber seguido disfrutando de todos sus logros”, empezó Janet Barboza.

Sin embargo, la rulitos cometió un lapsus al hablar de los éxitos de Maradona. “Si es que no me equivo Renzo, por favor me corriges, llevó tres veces al Mundial a Brasil, a su país”, dijo dejando a todos atónitos.

“Yo no puedo entenderlo... ¿Nadie le puede lanzar un salvavidas? ¿Nadie le puede decir ‘por favor no lo hagas’? ¿Nadie le puede poner en la chuleta: ¡no es brasilero!?”, dijo el popular Peluchín. “Ya es demasiado, yo de fútbol no sé nada pero que Maradona es un simbolo patrio argentino”, agregó.

Rodrigo González se burla de Janet Barboza por asegurar que Maradona es de Brasil | Willax