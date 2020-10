FUEGOOOOOOOOOOOOOO. Rodrigo González y Janet Barboza estuvieron juntos este martes en ‘Amor y Fuego’ y sacaron chispas en el set, a pesar del enfrentamiento que mantienen hace meses. Al contactarse desde diferentes partes del estudio, la famosa ‘rulitos’ lo llamó ‘mequetrefe’ y ‘maltratador de mujeres’.

Según dijo la también empresaria, se indignó porque Peluchín le empezó a poner apodos como ‘la retoquitos’, en referencia a sus arreglos estéticos. “Eres agresivo Rodrigo, eres muy agresivo, te amparas de que eres conductor de espectáculos para maltratar a las mujeres”, indicó.

Asimismo, dijo que quien empezó a atacarla fue él y se ‘picó’ cuando Rodrigo la interrumpió. “Cuando el mequetrefe habla, nadie lo calla”, dijo la ‘Rulitos’, quien le pidió que no se ponga ofensiva.

“Tú también mequetrefe, no te pongas ofensivo. Vengo de visita acá a tu canal y me vienes poniendo chapas. Un poquito de cortesía pues... entonces te digo ‘señor mequetrefe’ ¿te gusta?”, le dijo a Peluchín.

Asimismo, Janet Barboza arremetió contra Gigi Mitre, por supuestamente apañar a su amigo y compañero de programa. “Estás al lado de un hombre que agrede a las mujeres y tú te ríes y aplaudes”, indicó.

“Y tú cómo vienes al programa de un agresor”, le consultó la conductora. “Porque me han pagado y me han dicho que me van a dar un programa en Willax”, dijo entre risas.

Peluchín y Janet Barboza se enfrentan y ella lo llama ‘mequetrefe’ y ‘misógino' | Amor y Fuego