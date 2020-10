SIGUE LA GUERRA. Janet Barboza se pronunció luego de su enfrentamiento del último martes con Rodrigo González. La ‘rulitos’ utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje tras llamar ‘mequetrefe’ y ‘maltratador de mujeres’ al popular conductor de Amor y Fuego.

“Nadie tiene licencia para humillarte si tú no lo permites, yo trato como me tratan”, escribió la también empresaria en sus historias de Instagram, en respuesta al mensaje de una seguidora que la elogió por su carácter durante la entrevista.

Peluchín y Janet se vieron las caras ayer a pesar de mantener una tensa relación mediática. De entrada, la ‘rulitos’ lo acusó de ser un maltrador de mujeres por burlarse de varias estrellas de Chollywood, además de llamarlo ‘mequetrefe’, luego que él mencionara su apodo: ‘la retoquitos’.

“Tú también mequetrefe, no te pongas ofensivo. Vengo de visita acá a tu canal y me vienes poniendo chapas. Un poquito de cortesía pues... entonces te digo ‘señor mequetrefe’ ¿te gusta?”, le dijo a Peluchín.

Asimismo, Janet Barboza arremetió contra Gigi Mitre, por supuestamente apañar a su amigo y compañero de programa. “Estás al lado de un hombre que agrede a las mujeres y tú te ríes y aplaudes”, indicó.

“Y tú cómo vienes al programa de un agresor”, le consultó la conductora. “Porque me han pagado y me han dicho que me van a dar un programa en Willax”, dijo entre risas.

