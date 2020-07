DESATA LA POLÉMICA. Rodrigo González publicó un rumor en su cuenta de Instagram que pone en duda que Jesús Neyra esté interesado en otra persona porque mantiene una relación con Jazmín Pinedo hace meses.

El ampay entre Jazmín Pinedo y Jesús Neyra puso patas arriba el mundo de la farándula local. Muchos seguidores de la conductora de Esto es Guerra esperan que retome su relación con Gino Assereto, sin embargo, tras las imágenes de la figura televisiva saliendo del departamento del actor, este deseo está muy lejos de hacerse realidad.

No obstante, en el mismo ampay se menciona que Jazmín Pinedo no debería mantener ningún tipo de relación con Jesús Neyra porque el actor recibe la visita de muchas amigas. Al respecto, una seguidora de Rodrigo González a quien el actor mantiene el anonimato difundió un rumor bastante particular por el que el actor se habría dejado ver con otra joven.

“Lo que pasa es que se dieron cuenta que los grabaron, al toque han planteado esa estrategia, muy evidente que él se deje grabar”, es el rumor que publicó Rodrigo González en su cuenta de Instagram. La imagen la acompaña de un sugestivo comentario en el que afirma que Jazmín Pinedo y Jesús Neyra se ven hace meses.

Jesús Neyra armó una juergaza con amigos en su departamento

Jazmín Pinedo y Jesús Neyra

Jazmín Pinedo casi choca por auto de prensa que la perseguía en toque de queda

