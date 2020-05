Indignado. Así se mostró Rodrigo González con el saludo por el Día de la Madre que le envió Jean Paul Santa María a Romina Gachoy, en el que hace referencia a los hijos de Angie Jibaja. Y es que los pequeños ahora viven con ellos luego de que la Chinita perdiera su custodia.

El cantante utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a la uruguaya por hacer un excelente trabajo como madre no solo con el pequeño hijo de ambos, sino también con los hijos de Angie Jibaja.

“Creo que es aún mucho más valorable el ser madre de hijos que no son tuyos biológicamente! Y tú lo eres!!! Día a día... Sin diferencias, sin reparos! sin escatimar! Desde que los chicos llegaron a nuestras vidas... tú has sido un solo de entrega diaria! Has hecho cosas por ellos que solo nosotros sabemos!!! Has hecho cosas que solo se hacen cuando se ama de verdad”, dijo Jean Paul Santa María en un extenso mensaje de Instagram.

Tras leer sus palabras, Rodrigo González se indignó y criticó que elogie de esa manera a Romina en pleno Día de la Madre, y considerando que Angie Jibaja tiene problemas de dependencia. “Agradecimiento por la derecha, con indirecta por la izquierda. Hay que ser muy cruel para refregarle eso en la cara a una madre en su día con problemas de dependencia”, escribió Peluchín en sus redes sociales.

ANGIE ALEJADA DE SUS HIJOS

Hace unos meses, Angie Jibaja perdió la custodia de sus pequeños tras protagonizar escándalos a nivel mediático. El Poder Judicial decidió otorgarle la custodia de ambos al padre, Jean Paul Santa María, quien los llevó a vivir junto a la familia que formó con la uruguaya Romina Gachoy.

En redes sociales, el cantante muestra cómo sus niños se han acostumbrado a Romina, a quien hasta llaman ‘mamá’ y componen canciones amorosas. Por su parte, la Chinita ansía volver a ver a sus pequeños.

Este Día de la Madre, la ‘chica de los tatuajes’ mostró en su Instagram una conversación que mantuvo con su hijo mayor, donde le manda un video y le pide que lo vea con su hermanita. En el mismo chat, le pide a Romina Gachoy que les muestre el clip a sus pequeños.

Sin embargo, en otra historia de Instagram Angie Jibaja reveló que la pareja del padre de sus hijos no llegó a mostrarles el video a sus retoños, por lo que quedó desencajada.