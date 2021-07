Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’ confrontaron a José Carlos Mejía, abogado de John Kelvin, después que dijera que el cantante sí le había depositado a Dalia Durán el dinero para pagar el alquiler del departamento en el distrito de San Miguel. Sin embargo, la propietaria del inmueble mencionó que la pareja adeuda cerca de 50 mil soles por el alquiler y el mantenimiento.

“Mi patrocinado me ha dicho que siempre ha cumplido con abonar a su cónyuge lo que corresponde para que ella a su vez pague el alquiler del departamento. Me dijo que tiene los medios probatorios, los vouchers, de sus movimientos, de los depósitos que ha realizado (...) él lo que me ha manifestado que él como padre, porque él se autodenomina buen padre, siempre ha cubierto las necesidades de sus menores hijos”, mencionó el letrado.

Para empezar, Gigi Mitre comentó que lo que hizo John Kelvin a Dalia Durán no se le hace a nadie, “a la madre de sus hijos”, acotó.

Luego, Rodrigo González, ‘Peluchín’, sostuvo que el cumbiambero ha expuesto a sus hijos y a su esposa tras ser denunciado por golpear a la cubana

“Una persona que se considera buen padre no expone a sus hijos a lo que han vivido en los últimos días. Si amas a tus hijos te frenas antes de golpear de esa manera a la madre. Una persona que dice que ama a sus hijos no masacra a la madre”, concluyó.

FISCALÍA PIDE NUEVE MESES DE PRISIÓN

El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Jhonatan Sarmiento Llanto, conocido artísticamente como John Kelvin, por los delitos de violación sexual, violencia física y psicológica en agravio de su aún esposa, Dalia Durán.

Asimismo, el fiscal provincial Oswaldo Taccsi Guevara formalizó investigación preparatoria contra el cantante y formuló el requerimiento de la medida.

Recordemos que, el último lunes, Kelvin fue denunciado por haber agredido a Dalia Durán en su vivienda, en un condominio en San Miguel, donde ella vive con sus cinco hijos.

Tras ser notificado del hecho, el representante del Ministerio Público inició las diligencias preliminares, como la toma de declaración de ambas partes, la evaluación médico legal y psicológica de los involucrados, entre otros.

