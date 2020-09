Esto tiene para rato. Luego del dulce beso de Jean Deza a Shirley Arica, que ambos publicaron en sus redes sociales a pesar que todo el mundo pensaba que el futbolista mantenía una relación con Jossmery Toledo, Rodrigo Gonzáles salió al frente y publicó una corta conversación con la ‘chica realidad’.

Aunque la modelo aseguró que no quería declarar sobre el asunto, aseguró que se encontraba ’súper feliz’. Asimismo, indicó que su relación con el futbolista no esta ’escondida’ y que en su momento salía a clarar las cosas porque hay ’varias piezas sueltas’. “Nadie estaría jugando con nadie, pero tampoco puedes obligar a estar a alguien a tu lado si no quiere”, agregó.

Más tarde, el popular Peluchín publicó una nueva historia en Instagram, donde muestra qué están haciendo la ex policía y la ‘chica realidad’ en sus respetivas redes sociales tras la bomba.

Shirley Arica rompe su silencio tras polémico video con Jean Deza

“¡La Chirley dispara, ya déjala, pobre, ya está hundida!”, dijo Rodrigo González sobre un post de Shirley que dice: “Si obras por conveniencia, la miseria se adueñará de tu existencia”.

Por su parte, se burló de que Jossmery Toledo publique frases motivacionales. “Terminaras realmente decepcionado si piensas que las personas harán por ti lo mismo que tú haras por ellos. No todos tienen el mismo corazón que tú”, escribió la exsuboficial en su Instagram.

