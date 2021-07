Rodrigo González afinó su puntería este martes y arremetió con todo contra Latina, luego de enterarse que el canal le ganó el juicio que le entabló a Jazmín Pinedo por dejar Mujeres al Mando para debutar en la conducción de Esto es Guerra.

“Ya que en Latina se han vuelto tan respetuosos de los contratos y derechos laborales y las exigencias que tienen los talentos y extalentos, ¿por qué no vamos y hacemos algo por los casi diez años que trabajamos ahí?”, le dijo a Gigi Mitre el conductor de Amor y Fuego.

En ese sentido, el popular Peluchín aseguró que sufrieron hostigamiento laboral y que no les retribuyeron por la década en la que trabajaron en el canal de San Felipe. “Como ahí no hay Ministerio de Trabajo que te diga: hay un contrato que pueda libarse de algo así... así que si Latina está con ganas de jo... ¿por qué no podemos también? Esa es la especialidad de la casa”, dijo Rodrigo González.

Rodrigo González aseguró que tanto él como Gigi Mitre deberían reclamar por el tiempo en el que trabajaron en Latina, en el que sufrieron hostigamiento laboral y no los liquidaron.

“Tendrán noticias mías, de Gigi y de Renzo Madrid”, les advirtió.

Finalmente, aseguró que más tarde le escribirá a Jazmín Pinedo para enterarse del juicio que le acaba de ganar Latina y por el que, en primera instancia, tendría que pagar 450 mil soles.

Rodrigo González habló sobre el juicio que le ganó Latina a Jazmín Pinedo, por abandonar la conducción de Mujeres al Mando para irse a EEEG