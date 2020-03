Karen Schwarz no estuvo presente hoy en Mujeres al Mando. La razón sería que habría estado recolectando pruebas que sustenten su denuncia contra Rodrigo González, sin embargo la conductora no habría logrado su objetivo y decidió faltar a la audiencia en que ambos se verían los rostros.

“La señora no presentó los medios probatorios pertinentes en la audiencia (...) No pudo sustentar legalmente las medidas de protección que solicita”, se lee en la historia de Instagram que publicó Rodrigo González sobre la ausencia de Karen Schwarz en la audiencia y en Mujeres al Mando. La conductora del espacio televisivo ha mantenido su silencio sobre tema, sin embargo, el popular Peluchín no dejo pasar la oportunidad de recordarle a sus seguidores que la denuncia impuesta en su contra por la exmodelo no tiene ni pies ni cabeza.

Karen Schwarz manifestó que viene siendo víctima de maltrato psicológico por parte de Rodrigo González desde inicios del 2015 hasta la fecha. La conductora señala, además, que la insulta con calificativos como ‘mosca muerta’ y 'ridícula’ por TV y redes sociales. Asimismo la denuncia señala que ‘Peluchín’ denigra por redes sociales a su esposo y a su menor hija de dos años.

En febrero de 2020, un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Karen Schwarz y Peluchín fue inaugurado cuando el conductor compartió una imagen en la que aparecía la hija de Karen Schwarz con el objetivo de mostrar que la pequeña se encontraba viendo ‘Esto es guerra’. Y aunque ‘Peluchín’ le tapó el rostro a la menor con un sticker, la animadora consideró que no debió usar dichas imágenes. Al ver el contenido de las historias de Instagram, Karen Schwarz enfureció y envió un mensaje que muchos consideran es una amenaza, contra Rodrigo González en el que le pide que ‘no se meta con su hija’.

“Muchos saben que desde hace dos años al señor Rodrigo González, a quien no lo conozco. Si eres feliz haciéndolo (hablando de ella), sigue haciéndolo si te da felicidad. A mi no me molesta. Lo que no voy a permitir es que utilices un video de mi hija. (...) Si quieres usar videos para burlarte de la gente, hazlo. Pero de mi hija, no. Con mi hija no te metas”, indicó una furiosa Karen Schwarz.

Con mi hija no te metas. Y te lo digo de verdad. Es una menor de edad y es mi hija. Métete conmigo, si te hace feliz, sigue haciéndolo, no me afecta. Pero no vuelvas a agarrar un video de mi hija. No te lo voy a permitir. Ten mucho cuidado. Tomalo como quieras, Rodrigo González”, se le escucha decir a Karen Schwarz en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Conductor arremete contra animadora por no asistir a audiencia

