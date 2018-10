Rodrigo González sobre Karen Schwarz: "Nunca será mi amiga" | ENTREVISTA

El conductor Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Karen Schwarz coincidieron el último viernes en el ‘Lif Week’, donde estuvieron a pocos metros, pero evitaron cruzar miradas.

Sin embargo, Rodrigo González indicó que sigue teniendo la misma opinión de Karen Schwarz, a quien en el pasado calificó de ‘mosquita muerta’. El conductor manifestó que hay cosas que no cambian.

“Ella (Karen) trabaja en el canal en el que laboro, pero obviamente no por decisión mía. Por respeto al canal, no es necesario que repita lo que ya se sabe que pienso. Hay cosas que no cambian y hay cosas que no necesito repetir, porque lo único que se va a generar es un conflicto innecesario”, precisó Rodrigo González.

¿Existe la posibilidad de que más adelante tengas una conversación con Karen?

No. De ninguna manera. Mis afectos, mis empatías y simpatías las tengo muy bien definidas.

Entonces, ¿no podría ser tu amiga?

No. Casi no tengo amigos en televisión.

¿‘Válgame Dios’ continúa el próximo año?

Sí. No he firmado contrato, pero hay un acuerdo de palabra. El canal está contento con lo que estamos haciendo.

Por su parte, Karen Schwarz negó que le haya incomodado coincidir con Rodrigo González en el ‘Lif Week’. “No me molesta, estoy en otra etapa de mi vida. Feliz con lo que me rodea y mi trabajo. Ya dejé ese tema (conflicto con ‘Peluchín’). Es el ‘Lif Week’ y puede venir quien quiera a este evento”, precisó la conductora de TV.