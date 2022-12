Rodrigo González le contestó con todo a Gian Marco luego del tremendo discurso que dio el pasado viernes en un concierto en Trujillo. El cantante no olvida la avalancha de críticas que recibió cuando maltrató a un reportero de Amor y Fuego y volvió a arremeter contra los programas de espectáculos, incluso usando fuertes palabras.

“Lo hizo otra vez. Suena gracioso porque está en inglés, pero si tú lo dices en un concierto en Estados Unidos, la gente no lo toma tan graciosos. Es una palabra fuerte (fuck), es como mandarnos a la m”, dijo el popular Peluchín, mientras Gigi Mitre resaltó que más que la palabra, lo que les llamó más la atención fue su forma rabiosa.

El conductor de Amor y Fuego acotó que mientras Gian Marco estaba arremetiendo contra los programas de entretenimiento, ellos estaban gozando del cariño del público en Tarapoto. “Tú sigues ahí con el odio, acordándote. ¿No puedes cantar tranquilo? Nosotros estamos en Puerto Palmeras pasándola bomba, pero tú...” , dijo.

En otro momento, Rodrigo González lamentó que uno de nuestros artistas más internacionales esté haciendo ese tipo de papelones en el escenario. Además, aseguró que el público no reaccionó a su discurso como el cantante esperaba, pues no lo ovacionaron.

“Seguramente hagamos lo que hagamos, el rubro de espectáculos le apesta, además, se sienten superiormente intelectuales al resto cuando denigran o dicen ‘esa televisión basura, que pudre la mente de la gente’, e schándoles la culpa de todas las desgracias de la vida a los programas de espectáculos”, acotó.

RODRIGO GONZÁLEZ LE ADVIERTE A GIAN MARCO

Finalmente, el popular Peluchín aseguró que las formas de Gian Marco son inadecuadas. “Esa actitud no va, esas formas no van, por más que te excuses. Yo creo que una persona sensata no lo va apoyar. Ya pasó, ya hiciste el chongo, contestaste al teléfono, pasó una semana y sigues con eso, parece que te gusta, ¿quieres seguir perdiendo seguidores? y lo peor de todo es que nos echa la culpa a nosotros. A quién le puedes caer bien haciendo esto, caes chinche, vas a perder un montón de seguidores porque tú te lo estás haciendo despacito y con mala letra”, dijo el conductor.

