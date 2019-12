¡LE DECLARÓ LA GUERRA! Rodrigo González decidió salir al frente tras el ‘mensaje a la nación’ de Cathy Sáenz; en donde además de llorar denunció que es víctima de acoso, insultos y hasta amenazas de muerte incentivadas por Peluchín; y le aseguró que solo está esperando que la popular ‘Mamacha’ mencione su nombre para verse las caras ante la justicia, porque “yo también sé defenderme”.

A través de sus historias de Instagram, Rodrigo González, indicó que él no tiene la culpa que Cathy Sáenz no caiga bien y la retó a que lo mencione y repita las acusaciones que dijo hoy en su programa ‘Mujeres al mando’.

“Esto lo quiero decir mirando a los ojos, como estoy acostumbrado a hacer las cosas cuando digo algo, cuando creo, pienso y siento algo. Todos podemos opinar lo que queremos y más a través de tu cuenta de Instagram. Tú tienes un canal de televisión, que es el tercero civil responsable, que te ha dado su señal para que tú tan sinceramente indiques a una persona que está en un país donde hay, primero, igualdad de género. Segundo, libertad de expresión, acosar no es opinar lo que uno piensa. No hay acoso ahí, porque nadie se ha metido a tu casa o a un lugar donde no lo han llamado o un lugar privado. Estoy opinando de lo que dejas ver en televisión de tu desenvolvimiento y lo que dejaste ver ese día”, dijo iniciando sus historias en Instagram.

“Si no te gusta y no toleras la crítica no trabajes de cara al público, a mí me han dicho de todo y no me voy a quejar ante el ministerio de Ambiente, porque las cosas que me han dicho a mí he aprendido a sobrellevar y manejar, pero acusar tan ligeramente de lo que tú estás acusando y solo quiero que tú tengas el coraje de mencionar mi nombre, seguido de eso esto para que tú y los terceros civil responsables asuman la responsabilidad de lo que eso conlleva, porque no se puede acusar de algo y pasar impune. Yo también sé defenderme, sé cuáles son mis derechos y cuáles son las limitaciones cuando uno tiene que expresarse públicamente de alguien, no creo haberlos pasado", agregó.

Asimismo, Rodrigo González, sostuvo que no es maltrato ni acoso llamar a alguien ‘desangelado’ o que tiene “un comportamiento chusco”, “es simplemente lo que pienso”.

AMENAZA CON DEMANDA

“Dí mi nombre, seguido de eso que estás diciendo y nos vamos a ver en la justicia, nos vamos a ver las caras”, amenazó ‘Peluchín’.

Finalmente, Rodrigo González aseguró que “yo trabajo para las mujeres hace más de una década, son ellas mi público, son ellas las que me hacen los envíos, son ellas para las que todos los días pongo todo de mi parte, de mi mente, de mi vida y mi corazón para entretenerlas. Yo no tengo la culpa que no las tengas de tu lado”

