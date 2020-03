¡Arremetió con todo! Hace unos días Leonard León tuvo fuertes palabras hacia la madre de sus hijos, Karla Tarazona, a quien llamó fracasada luego de que la exconductora dijera que sus hijos están a salvo del coronavirus porque no tuvieron contacto con él. Rodrigo González no lo toleró y lo comparó con un animal.

“Háganle un examen más completo y seguro que también da positivo para distemper el perro ese, hay que tener jeta para además, criticar a la madre de sus hijos. Primero cúmpleles y luego ladra ¡cara dura!”, escribió el ex conductor de Tv en sus historias de Instagram.

Como se recuerda, Leonard León dio positivo para coronavirus y fue duramente criticado por imágenes donde se le veía paseando en su condominio pese a tener la enfermedad.

Es así que Tarazona señaló en un comentario de una de sus fotografías en Instagram que no temía que Leonard León contagie a sus hijos pues no los ve “hace casi un año”. El cumbiambero no hizo esperar sus comentarios y calificó de “sin talento” a Karla Tarazona.