Tal como lo hizo con Ethel Pozo el pasado miércoles, Rodrigo González volvió a usar el teléfono de Amor y Fuego para llamar, EN VIVO, a otro personaje de la farándula peruana. Esta vez le tocó el turno a su archienemiga Janet Barboza, otra conductora de América Hoy.

“Voy hacer una llamada, ojalá que me contestes, cariño mío. Audio a tope por favor, ¿nos contestará o no nos contestará?”, dijo el popular Peluchín mientras sonaba el timbre del celular de la ‘rulitos’, aunque aún no había revelado la identidad de a quien llamaba.

En ese momento, la llamada se derivó a la casilla de voz de la conductora y Rodrigo y Gigi no pudieron evitar las risas al escuchar su casilla de voz personalizada por ella misma. “Hola, por favor, envíame un mensaje por WhatsApp porque no estoy contestando llamadas”, se le escucha decir a Janet Barboza en la grabación.

“¿Era su voz? a ver quién reconoció esa voz”, dijo la conductora de Willax entre risas, mientras su compañero se mostró extrañado por el tipo de mensaje que tiene la ‘rulitos’ en su celular. “Ya nadie personaliza” , se burló Gigi Mitre.

“¿Por qué no nos contestas cariño nuestro? pero qué grabadora la tuya. Intentamos una vez más y que nos conteste la llamada. ‘Retoquitos’, cógenos el teléfono”, agregó Peluchín.

Después de llamar a Ethel Pozo, Rodrigo González decidió probar suerte con Janet Barboza.

PELUCHÍN TAMBIÉN LLAMÓ A ETHEL

Rodrigo González sorprendió a los televidentes de ‘Amor y Fuego’ al llamar EN VIVO a Ethel Pozo, sin embargo, cuando pensaba que no iba a contestar, la hija de Gisela Valcárcel respondió, pero al escucharlo inmediatamente cortó.

“ ¿Hola, Ethel? ¿Me vas a cortar? Soy Rodrigo y estamos en directo en Amor y Fuego ”, fueron las palabras de ‘Peluchín’ luego que Etherl Pozo respondiera con un ‘¿Aló?’.

“ Aló, dijo, qué pasó fariselita, ¿estás arrugando? ¿Por qué cortaste? ¿Tienes algún tema que no te gustaría hablar? ¿Nos odias? Porque tú siempre has dicho que ‘yo no me tomo en serio lo de Rodrigo, es un gran profesional, es un capo’, ya pues, contéstame. No seas farisela”, arremetió el conductor.

Previo a la llamada, Rodrigo González llamó varias veces a la conductora de ‘América Hoy’, pero esta no contestaba. El presentador quería conversar con ella sobre los polémicos temas de la farándula como por ejemplo los personajes de ‘El Gran Show’.

