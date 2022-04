Rodrigo González explotó con todo contra Víctor Hugo Dávila este jueves, luego que el integrante de ‘Once Machos’ tratara mal a un reportero de Amor y Fuego, que se acercó después de la final de la Superliga de Fútbol 7 para preguntarle por el capitán del equipo, Aldo Miyashiro, quien se hizo humo luego del ampay que protagonizó con Fiorella Retiz.

Todo comenzó con una nota sobre el torneo y los jugadores de Once Machos, que se escondieron en una zona oscura mientras sus rivales practicaban en la cancha. Luigi Monteghirfo se quedó mudo cuando le preguntaron por el ‘chino’ y Óscar del Portal, pero Víctor Hugo reaccionó con menos paciencia.

“¿Qué me puedes decir del último acontecimiento?”, le preguntó el reportero de Amor y Fuego. “¿Estás bien? Todo bien, todo bien”, contestó el conocido como ‘reportero del pueblo’ mientras intentó darle un manotazo en la cabeza . Finalmente terminó dándole una palmada en el hombro.

Rodrigo González no pudo contenterse y afiló su puntería. “Miren la actitud de matoncito con la cajita arriba , cree que nos intimida. Mira esa palmadita... tú no tienes por qué tocar a nadie , tú no lo conoces, esas confianzas no tienes por qué atribuirtelas. Es una persona que trabaja, como tú sabes lo que es salir a hacer reportajes, te mandan de comisión. No estás siendo respetuoso , está yendo detrás de la noticia como lo haces tú cuando no eres el protagonista”, acotó el popular Peluchín.

En ese sentido, resaltó que ese tipo de actitudes no los intimidan. “Eso de ‘hacerle el lapito’, soslayado, eso de que me hago el buena gente pero te estoy haciendo una advertencia del mundo de hampa, te las puedes guardar Víctor Hugo porque aquí no intimidas ni asustas a nadie, así que esas actitudes matonezcas en tu show”, aseveró el conductor.

EL AMPAY DE VÍCTOR HUGO DÁVILA

Gigi Mitre también recordó que Víctor Hugo Dávila fue ampayado en 2013 en la Costa Verde con una reportera de ‘Enemigos Públicos’, anterior programa de Aldo Miyashiro. La conductora resaltó que su esposa lo perdonó y que quizá se puso a la defensiva con su reportero porque temía que le preguntaran por el tema y lo sacaran a la palestra nuevamente.

Rodrigo González consideró que todos los compañeros pinchagueros de Once Machos sacarán cara por Aldo Miyashiro. “ El pitbull del chino (Aldo Miyashiro). Ahí están todos sus perros guardianes , todos sus pichangueros, todos los que terminan en besos, caricias y desorientados, unos en la Costa Verde y otros en los departamentos de...”, dijo Peluchín.

