Jamila Dahabreh fue ampayada por las cámaras de Amor y Fuego con Mario Bazán, un barbón con quien meses atrás se besaba en una discoteca. Rodrigo González mostró la invitación para asistir a la revelación de género de su futuro hijo, dando a entrever que la rubia se habría metido con él pese a tener pareja.

La modelo comentó el avance de Amor y Fuego donde anunciaban el ampay. “¿Ya no te pueden jalar a tu casa? ¿uno no puede tener amigos? no vendan historias falsas, espero que no borren mi comentario”, escribió, generando la respuesta del popular Peluchín: “Ese que te chapabas, se va convertir en padre en pocos días”.

En ese momento Jamila Dahabreh se enlazó vía telefónica con Amor y Fuego y negó que haya besado a Mario Bazán. “Nunca entró a mi departamento, hay cámaras que lo pueden corroborar. Sí se me ha acercado pero no hay beso ahí, no tengo nada que ver con él, es mi amigo, fuimos en grupo a comer”, acotó.

Rodrigo González se mostró indignado con las palabras de la rubia. “Tú eres de de la que estás mirando algo y me lo niegas en el acara”, le replicó. “No hay beso, no hay nada, es mi amigo, me acompañó para que no me vaya a mi casa”, repetió la rubia, quien aseguró que no sabía que su acompañante iba ser padre dentro de poco.

Además, mostró una conversación de WhastApp donde Mario Bazán le dice que lo botó de su casa, además de aclarar que le dijo que no estaba en una relación con la madre de su futuro hijo. “No tienes por qué inventar algo que no existe... tú estás viendo algo de lejos, no puedes asegurar” , le dijo a Peluchín.

“¿Alguna mentira más que quieras decirnos?” , le dijo en tono sarcástico el conductor de Amor y Fuego. ”Mentiras ustedes que quieren inventar, están vendiendo humo”, respondió Jamila Dahabreh. “Humo sale de la calentura de los dos en ese auto”, replicó Rodrigo González.

Finalmente, la rubia les pidió tener cuidado con lo que afirmen en su programa, dando a entender que podría tomar medidas legales.

JAMILA DAHABREH Y MARIO BAZÁN AMPAYADOS

Jamila Dahabreh y Mario Bazán fueron algunos de los invitados al tonazo que armó Peter Fajardo por su cumpleaños en Surco. La parejita se dejó ver junta en el after party, que se realizó en el departamento del productor de Esto es Guerra. Luego de terminada la fiesta, los dos, junto con Mario Irivarren y otra jovencita, acudieron a un restaurante 24 horas.

Al terminar de comer, Jamila y Mario se subieron a un taxi para ir al departamento de la rubia. Durante el trayecto, se ve que él la arrincona y la abraza, además de un presunto beso.

Cuando llegaron a la casa de la modelo, ella entra y él la sigue, aunque a los 25 minutos sale nuevamente del edificio y toma y taxi.

TE PUEDE INTERESAR

Karla Tarazona reaparece y ‘chancó’ a Rafael Fernández: “Estoy decepcionada, me ha ridiculizado”

Andrea Arana desliza que Rafael estaba por conveniencia con Karla: “La empresa de los huevos no la conocía nadie”

Rafael Fernández acudió a la comisaría para poner denuncia por abandono de hogar: Asegura que inició proceso de divorcio con Karla Tarazona