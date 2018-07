Rodrigo González: "Quiero que tenga una condena como se merece y deje la soberbia", dice Lourdes Sacín

Luego de conocerse que Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre perdieron el juicio por difamación que les entabló Melissa Loza, la periodista Lourdes Sacín espera que el proceso legal que lleva contra la dupla de Latina, a quienes demandó por el mismo delito, salga a su favor.



Lourdes, Melissa les ganó el juicio a ‘Peluchín’ y Gigi y en pocas semanas se les dictará sentencia por la demanda que les entablaste... ¿confías en ganar el proceso?

Es lógico que todos los que se sintieron afectados por sus ofensas, insultos y humillaciones ganen las demandas por difamación, pero es hora de que se haga justicia con todos los que hemos sido afectados por Gigi y ‘Peluchín’.



Ellos fueron sentenciados a un año de prisión suspendida por el caso de Melissa...

No le deseo la cárcel a nadie, pero legalmente no se puede tener sentencias suspendidas por el mismo delito, pues sería un tema de reincidencia.



¿Cuál es el monto de la reparación civil que estás solicitando?

Es alto. El daño que me hizo me afectó moral, emocional y económicamente. Ningún dinero me devolverá el tiempo que viví deprimida y las ganas de esconderme por tantos insultos. Quiero que se haga justicia, que tenga una condena como se merece y deje la soberbia.