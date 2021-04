Rodrigo González sigue revelando más detalles de la relación que mantuvieron Magaly Medina y Alfredo Zambrano, la misma que terminó hace unos días cuando la conductora anunció su separación.

En la reciente edición de su programa, Rodrigo González precisó que, cada vez que Magaly Medina peleaba con el notario, la ‘Urraca’ se ponía como portada y posaba en bikini, cuando tenía su revista. ‘Peluchín’ precisó que esa misma ‘maña’ la aplicaba ahora en su en Instagram, donde luce su soltería.

“Antes, cuando Magaly tenía su revista de miércoles y se pelean con el notario, ella se ponía en portada en bikini como ‘estoy soltera de nuevo’, ahora en Instagram. En esa época, ella lo hacía y luego volvía, lo hacía y luego volvía”, dijo Rodrigo González revelando las tácticas de la Urraca.

TROME | Rodrigo González revela que Magaly posaba en bikini cada vez que se peleaba con Alfredo Zambrano

FUERTE PELEA

Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron evitar hablar del fin de la relación entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano. En ese sentido, el popular Peluchín se preguntó qué pudo haber pasado para que decidieran terminar.

El conductor de Amor y Fuego mencionó unas especulaciones que empezaron a correr desde antes del anuncio de la separación de la periodista. “El rumor que corrió era que hacía tres semanas que Alfredo se había ido de la casa luego de una fuerte discusión. Parecía que en ese tiempo, lo que Magaly no quería era que la prensa se entere o que lo ponchen o que lo sigan de otro show show y que ella diga ‘yo no he dicho que estaba separada”, mencionó el entretenedor.

TROME - Rodrigo González habla de rumores de pelea entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano