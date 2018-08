Magaly Medina dijo que igual hubiera ‘troleado’ a Sheyla Rojas si la ‘roquita’ se la hubiese dado Antonio Pavón, luego que ‘Peluchín’ comentó que era una ‘huachafada’ hablar sobre el tamaño y valor del anillo de compromiso que le dio Pedro Moral.

Magaly, parece que tu ahijado no está de acuerdo con tu comentario...

Nos movemos en un mundo de huachafería... y su ‘roquita’ la hubiera ‘troleado’ igual si se la hubiese dado Pavón. En todo caso, critico al tacaño del novio.

Pero ‘Peluchín’ te cuestiona porque argumenta que cuando salían en pareja, Sheyla con Pavón y tú con tu esposo, no la criticabas.

Cuando estaba con Pavón no la traté mucho. Además tengo muchos conocidos, pocos amigos y amigas, contadas con los dedos de las manos, porque suelo llevarme pésimo con otras mujeres.



¿Rodrigo y tú siguen en buenas ‘migas’?

No tengo motivos para pelearme con él. Estoy disfrutando de mi tiempo libre y viajando con mi esposo, por lo que hace mucho que no sé de un montón de gente. No extraño a nadie y la estoy pasando muy bien.