La entrevista de Rodrigo González y Magaly Medina estuvo llena de sorpresas. La primera de la noche fue el ingreso de María Pía Copello, quien volvió a lucir el mismo vestido icónico de Jennifer Lopez. Su ingreso se produjo cuando los conductores de televisión se refirieron al look que lució en Los Premios Lo Nuestro.

Magaly Medina y Rodrigo González se mostraron felices de contar con la presencia de María Pía Copello. Por su parte, la ex conductora de Esto es Guerra indicó que estaba contento de que se amistaran porque sufría mucho porque no podía reunirse con ambos. María Pía Copello contó que al ver el Versace que Jennifer Lopez lució en los Grammy del 2000, sintió que el vestido estaba ahí para ella y que a diferencia de la ‘diva del Bronx’ no tuvo que usar ‘tapes adhesives’ para que nada se saliera de su lugar.

Como se recuerda, La conductora anunció que fue invitada por Univisión para formar parte de los Premios Lo Nuestro en su cuenta de Instagram. “Feliz y emocionada de contarles que he sido invitada por @univision para ser parte de los Premios Lo Nuestro. Atentos a mis stories que les voy a contar TODO sobre el evento”, escribió María Pía Copello en la mencionada red social, sin embargo, nadie esperaba que la conductora apareciera vestida con el mismo diseño Versace que utilizó Jennifer Lopez.

Además, dio a entender que fue su esposo quien le ayudó a costearlo. “Ya no voy a pedir nada más hasta Navidad”, bromeó María Pía Copello. Además, los tres realizaron un Tik Tok porque Copello tiene un público cautivo en esta red social. Los tres realizaron un divertido baile.

Tras el baile realizado, María Pía Copello se retiro del espacio televisivo y agradeció haber sido invitada. “Ya estuve en la alfombra magenta y ahora estoy en la alfombra roja de Magaly”, expresó la estrella en ascenso de las redes sociales.

La entrevista de Rodrigo González y Magaly Medina viene siendo sintonizada por miles de personas. Los conductores de televisión han tocado tres temas picantes hasta el momento la relación de Jefferson Farfán con Peluchín, la ruptura de la amistad entre González y Tilsa Lozano y también sobre Yahaira Plasencia, a quien destruyeron por usar unos singulares zapatos en la edición 32 de Los Premios Lo Nuestro.

