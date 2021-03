LA GUERRA CONTINÚA. Luego de que Magaly Medina le respondiera en su programa de TV sobre lo sucedido con Fátima Segovia en JB en ATV, Rodrigo González usó sus redes sociales para enviarle un misil a la conductora quien dijo que ‘a la maestra le querían enseñar’, minimizando al popular ‘Peluchín’.

El martes, Rodrigo González expresó su indignación luego de escuchar los comentarios de Magaly Medina sobre las imágenes de acoso viralizadas de la actriz cómica Fátima Segovia, quien se mostró incómoda por las actitudes de un sujeto con el disfraz del gato Silvestre en la grabación de un scketch de JB en ATV.

“Se lo tomaba de manera divertida. Yo no sé, si eso hubiera ocurrido en Mujeres al Mando, si hubiera opinado lo mismo. Hay que medir a todos con la misma vara”, indicó.

MAGALY MINIZÓ ACTO CONTRA LA CHUECONA

Acto seguido, Magaly Medina defendió su postura porque dijo que ella no notaba el acoso en ese video. “Yo dije que era fastidiosillo, sólo vi un video, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con uno. Hay gente que es intolerante, dice que no critico el acoso porque es mi canal, pero hay gente que se olvida de mi trayectoria (...) gente que nació en este programa bajo mi tutela, si algo sé es enseñar, a la maestra le quieres enseñar”, dijo la conductora por las críticas que le hizo Rodrigo González, quien dio a entender que la conductora tenía una mordaza para criticar a gente de su canal.

Debido a esto, Rodrigo González calificó a Magaly Medina como egocéntrica y soberbia al no aceptar que había cometido un error al no calificar como acoso lo sucedido con Fátima Segovia en ATV.

“Al final de tanto chamullo y berrinche de insegura con aires de absoluta, para terminar dándole la razón al “alumno”. Ese muñeco si acosó de mala manera a Fátima pero tuvo que decir primero " ay vamos a sacar otros videos” ( que sacamos ya nosotros por la tarde ) para aceptarlo. Su egocentrismo y soberbia le juegan cada día más en contra”, escribió ‘Peluchín’.

Todo parece indicar que una nueva guerra entre Magaly Medina y Rodrigo González, quienes mantenían una cercana amistad, está por comenzar. ¿Qué dirá el compañero de Gigi Mitre en su programa ‘Amor y fuego’ este miércoles?

