Rodrigo González no se queda callado. El conductor de 'Válgame Dios' decidió responderle a Magaly Medina, luego que la recordada 'Urraca' le pidiera no meterse en su 'bronca' con Tilsa Lozano.

En entrevista con Trome, Magaly Medina dijo que nadie había invitado a Rodrigo González a su 'fiesta' con Tilsa Lozano. Incluso, la exconductora de 90 Matinal dejó entrever que Peluchín sería más cercano a la Vengadora que a ella.

"Nadie lo invitó a esa fiesta, ja, ja, ja… El que se ‘pica’ en televisión, pierde. ¡Por favor!, que me dejen tener mi pelea sola, que nadie se meta, aquí no hay que arañarse por otros… ¡ah, es que me olvidaba!, mi amigo ‘Pelu’ ahora es ‘amiguis’ de la Tilsa", dijo Magaly Medina en entrevista con Trome.

Magaly Medina y Peluchín se enfrentan en Twitter por el 'precio' de la entrevista de Tilsa Lozano Magaly Medina y Peluchín se enfrentan en Twitter por el 'precio' de la entrevista de Tilsa Lozano

Al enterarse de la respuesta de su 'madrina', Rodrigo González no se quedó tranquilo y decidió responderle de manera directa. Para Peluchín, Magaly Medina cometió un error cuando aceptó 'condiciones' para la entrevista que ella le hizo a Tilsa Lozano hace años.

"El protagonismo acá es la pelea entre Tilsa y Miguel no de Magaly, eso lo primero. Maga yo no tengo la culpa que tú aceptaste condiciones previas para evitar preguntas molestas a Tilsa cuando la tuviste enfrente, tu piconería y revanchismo te juegan malas pasadas. Disimula amiguis", escribió en su cuenta Twitter Rodrigo González.

Rodrigo González a Magaly Medina Rodrigo González a Magaly Medina

El último jueves, el conductor de 'Válgame Dios' logró entrevistar a Tilsa Lozano tras la difusión de unos ampays de Miguel Hidalgo en las discotecas. El padre de los dos hijos de la Vengadora fue captado cuando ella tenía 8 meses de embarazo, y luego dos meses después de haber dado a luz a su hijo Massimo.

Tilsa Lozano 3

Se desconoce si Tilsa Lozano llegó a algún acuerdo económico con la producción de Válgame Dios. Sin embargo, el día viernes fue presentada como jurado del programa 'Los 4 Finalistas' ante la ausencia este fin de semana de Pachi Valle Riestra.

A través de las redes sociales, Tilsa Lozano ha recibido todo tipo de mensajes. Desde algunas palabras de apoyo tras vivir un complicado momento con el padre de sus hijos, hasta otros donde le dicen que todo lo que le pasa es por karma.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE