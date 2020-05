A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo González compartió su opinión acerca de la supuesta pelea que protagonizaron en redes sociales Mayra Goñi y Nesty, de quienes se dijo que habían terminado por las diferencias de la actriz con la cantante Amy Gutiérrez.

Como se recuerda, Mayra Goñi ‘cerró su cuenta’ sorpresivamente tras sus polémicas declaraciones sobre Amy Gutiérrez, sin embargo, luego de esto la cantante reapareció y dijo que la habían hackeado.

Sobre esto, Rodrigo González dejó abierta la posibilidad de que esta ‘separación’ haya sido parte de una estrategia para puedan promocionarse en redes sociales.

“¿Hacker o arrebato por culpa de Amy Gutiérrez? ¿Estarán montando todo este numerito para marketearse? ¿Te hackeraron justo cuando Nesty te desapareció de su Instagram?”, escribió Rodrigo González junto a la publicación de Mayra Goñi.

Rodrigo González no cree en ‘pelea’ de Mayra Goñi y Nesty

NESTY DEFIENDE A MAYRA

Nesty arremetió contra los usuarios de redes sociales quienes un día le muestran su apoyo y al día siguiente lo critican. Además, habló de su relación con Mayra Goñi y también sobre personas que aparecen después de un año a echar tierra, en referencia a su expareja, la modelo Beronika Martínez.

Nesty indicó que hay usuarios malintencionados que le dicen “cosas nada que ver”. “Lo único que hago es música, todo los comentarios negativos no los quiero no me interesa esa gente de la farándula. Yo llevó 6 años en Perú, he participado en campañas sociales, pero parece que lo olvidan, esa gente no la quiero en mi vida”, mencionó el cantante en su cuenta de Instagram.

Nesty expresó que sólo quiere lo que sigan por su música y no por los escándalos. “Yo no nunca me he metido a realities, ni escándalos, entiendo que estoy en una relación donde los dos somos figuras públicas.Pero, por favor todos los hipócritas y negativos que me den unfollow. Salgan de mi instagram”, continuó el cantante.