Rodrigo González sobre Melissa Paredes: “Si tu marido te cobra el Netflix, denúncialo por maltrato”

Rodrigo González no fue ajeno a la últimas declaraciones de Melissa Paredes sobre lo sucedido con su expareja Rodrigo Cuba y sus enfrentamientos por el pago del recibo de la luz de su departamento en medio su polémica separación.

Como se recuerda, Melissa Paredes se presentó otra vez en América Hoy para contar su verdad y reveló un polémico audio, que evidencia que ‘El Gato’ sí sabía que iba dejar la casa donde vivían como familia. En el archivo, se le escucha al futbolista reclamarle por el pago de la luz.

“Por eso, pero la luz se paga corriendo el mes, todo el mes que has estado, la luz se paga consumido el mes, no se paga anticipado y nos ha venido el recibo de todo este mes que hemos estado acá y necesito pagarlo para que el departamento no genere deudas”, dice Rodrigo Cuba en el audio.

Melissa Paredes aseguró que entiende que el ego del Gato Cuba se haya visto afectado, pero lamentó que se meta con la tranquilidad de su hijita. “Está haciendo una bajeza para castigar a Mía, yo doy mi vida por ella”, dijo la conductora de América Hoy. Video: América Hoy

RODRIGO GONZÁLEZ ARREMETE

Al respecto, Rodrigo González criticó a Melissa Paredes por haber expuesto esas conversaciones y la acusó de tener todo ‘preparado’ detrás de la revelación de estos audios.

“Resulta que tenían una bombaza, una material revelador: el recibo de la luz. Si tu marido te cobra el Netflix, denúncialo por maltrato”, dijo en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’.